В Cевастополе прошли похороны участника боев за Мариуполь Суханова

В Севастополе похоронили начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), участника боев за Мариуполь Яна Суханова. Об этом 13 ноября сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«С 24 февраля 2022 года находился в зоне спецоперации на Украине. Под его руководством 810-я бригада участвовала в боях за Мариуполь, брала под контроль «Азовсталь». Его сослуживцы говорят, что о таком командире можно только мечтать», — отметил он в своем Telegram-канале.

Развожаев добавил, что подчиненные Суханова называли его честным и справедливым офицером. Он служил в горячих точках, был в командировках в Сирии, имеет госнаграды.

Суханов был ранен в Мариуполе, уже в госпитале в Москве врачи диагностировали еще одно заболевание.

Ян Суханов родился в Южно-Сахалинске. В 2002 году окончил в Дальневосточное высшее командное училище с отличием. Получил назначение в Севастополь.