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Врачи Минздрава осмотрят вторую группу эвакуированных из Газы россиян

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Врачи Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и медорганизаций ведомства осмотрят вторую группу россиян, эвакуированных из сектора Газа. Об этом во вторник, 13 ноября, журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

В случае необходимости эвакуированным будет оказана необходимая медицинская помощь, также их подготовят к перелету в Москву.

«По прибытии автобусов с 98 российскими гражданами из сектора Газа в место дислокации наших специалистов все они будут осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и медицинских организаций министерства», — сказано в сообщении.

Ранее, 13 ноября, 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа, были доставлены в Москву спецбортом МЧС России. Их сопровождали в полете медики и психологи ведомства. Как отметил помощник министра Александр Коровин, все граждане, находившиеся на борту, не нуждались в экстренной медпомощи, однако с ними работают сотрудники Центра экстремальной психологической помощи.

До этого МЧС РФ сообщило, что КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта за день пересекли 99 граждан России, в том числе 43 ребенка.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

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7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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