Правительство утвердило предельный рост тарифов на «коммуналку»

Правительство России утвердило средние индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ на 2024–2028 годы по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям. Мера поможет регионам защищать потребителей от необоснованного изменения платы за «коммуналку», 13 ноября сообщило ТАСС.

«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024–2028 годы», ― говорится в постановлении российского правительства.

Средний индекс оплаты ЖКХ по субъектам будет варьироваться в зависимости от региона со второго полугодия 2024 года. В Москве он составит 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%. Московская область сможет увеличить индексы на 10,7%.

В постановлении перечислены пределы отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах, которые варьируются от нуля в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сахалинской области, ЯНАО до 9,8% в Смоленской области.

Соблюдение показателей проконтролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС), она же станет выдавать предписания об устранении выявленных нарушений.

Подобные индексы региональные власти будут использовать для защиты потребителей от необоснованных изменений платы за коммунальные услуги.

В сентябре правительство поддержало законопроект о совершенствовании механизма противодействия незаконным подключениям к водоснабжению и канализации. Это значит, что в РФ могут поднять штраф за эти нарушения. Сейчас штрафы составляют не более 1,5 тыс. рублей для граждан и до 30 тыс. для юридических лиц.