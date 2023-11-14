Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной гражданкой России и Израиля Цурковой

Иракский телеканал Al Rabiaa 13 ноября показал видеозапись, на которой впервые с момента предполагаемого похищения показана гражданка РФ и Израиля Елизавета Цуркова.

На кадрах она призналась в работе на израильские и американские спецслужбы.

По ее словам, она работала в Сирии для построения связей между Израилем и демократическими силами республики на северо-востоке страны.

«После этого я начала работать в Ираке над нормализацией с иракской либеральной оппозицией», — дополнила девушка.

Также она раскритиковала действия Израиля в секторе Газа и указала на то, что Израиль не предпринимает действия, чтобы освободить ее.

В заключение Цуркова призвала семьи людей, которые оказались в заложниках у палестинского движения ХАМАС, убедить израильское правительство остановить конфликт.

В июле радио КАН сообщило, что Цуркова была похищена в Ираке сторонниками шиитского ополчения из дома в районе Каррада в Багдаде 26 марта. Журналисты со ссылкой на высокопоставленные источники в иракской службе безопасности отметили, что похитители были одеты в официальную форму иракской службы безопасности.

Она въехала в Ирак по российскому паспорту и сначала посетила иракский регион Курдистан, а затем отправилась в Багдад. Однако российское посольство в Багдаде сообщило, что у него нет никаких сведений о Цурковой. Министр внутренних дел Ирака генерал-лейтенант Абдул Амир аль-Шаммари, по данным журналистов, отказался комментировать исчезновение Цурковой, как и сотрудники иракской службы безопасности.

Журналисты израильского издания Ynet выяснили, что заложница ― докторант кафедры политологии Принстонского университета (США). Кроме того, у Цурковой есть степень магистра истории Ближнего Востока Тель-Авивского университета и степень бакалавра в области коммуникаций и международных отношений Еврейского университета.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.