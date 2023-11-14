На купянском направлении Вооруженными силами (ВС) России сорвано несколько попыток противника отбить ранее утраченные позиции, атаки были пресечены превентивными артиллерийскими ударами. Об этом 14 ноября рассказал военный эксперт подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ходе аэроразведки в районах Синьковки и Петропавловки были выявлены несколько групп противника, готовящихся к штурмовым действиям. Координаты целей оперативно были переданы артиллерийским подразделениям, и по местам сосредоточения было нанесено огневое поражение», — сказал он «РИА Новости».

По словам Марочко, украинские военные ввиду больших потерь в личном составе и технике отказались от штурма. Вооруженные силы Украины (ВСУ) передислоцировались в укрытия.

ВСУ за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих, сообщили 13 ноября в Минобороны РФ. В тот же день бойцы Западной группировки российских войск ликвидировали четыре минометных расчета ВСУ, боевую машину пехоты (БМП) Bradley, БТР М113 и три БПЛА на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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