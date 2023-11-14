Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине предрекли переговоры с Россией из-за принуждения со стороны Запада
Мир
Пять человек погибли при операции ВВС Израиля на Западном берегу
Мир
В США усомнились в возможности победы Украины над Россией
Мир
Колумбия предложит присвоить Палестине статус полноправного члена ООН
Спорт
Медведев обыграл Рублева на старте Итогового турнира ATP
Мир
В Польше заявили о транспортной войне с Украиной
Происшествия
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Мир
Экс-морпех США заявил о поражении киевских властей в конфликте с Россией
Мир
Армия Израиля заявила о дезорганизации структуры ХАМАС на севере Газы
Мир
Al Rabiaa опубликовал видео с похищенной гражданкой России и Израиля Цурковой
Армия
Авиация ВС РФ разгромила националистов «Азова» на краснолиманском направлении
Мир
Американская правозащитная организация подала иск против Байдена
Мир
Публицист Херш заявил о неспособности США повлиять на Израиль
Сюжет:

Минеев не увидел признаков кикбоксинга в боях Штыркова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кикбоксер, чемпион Европы и мира Владимир Минеев считает, что в боях самбиста, бойца смешанных единоборств Ивана Штыркова нет элементов кикбоксинга. Соответствующее заявление спорстмен сделал во вторник, 14 ноября, в разговоре с «Известиями».

«Судя по тем видео, которые я видел, он больше дерется, чем боксирует. Кикбоксинга нет. Но есть большое желание победить, ну если говорить про бой с Романкевичем к примеру», — рассказал Минеев.

При этом кикбоксер подчеркнул, что преимущество в ринге принадлежит именно тому, кто больше хочет победить.

«Не всегда всё решается техникой и опытом. Я рассчитываю, что Иван будет сражаться до последнего, проявит стойкость, будет идти вперед. Он будет хотеть ударить и стараться победить», — подчеркнул Минеев.

Он также коснулся темы заявлений Штыркова перед боем, в которых прозвучали резкие высказывания в адрес Минеева.

«Если бы было что-то личное, он бы мне сказал это наедине. Зачем говорить во всеуслышание? Главное, чтобы он дошел до ринга», — резюмировал Минеев.

Минутная неготовность: как Павлович упустил шанс взять титул UFC
Аспиналлу хватило всего 69 секунд, чтобы отправить российского богатыря в нокаут

Накануне, 13 ноября, Минеев рассказал, что хоть он и рассчитывает на всю дистанцию поединка с Штырковым, но будет делать всё возможное, чтобы завершить бой досрочно. Однако, по мнению Минеева, схватка также может завершиться решением судей.

Поединок между Штырковым и Минеевым станет главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Сочи 18 ноября. Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023