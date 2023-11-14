Минеев не увидел признаков кикбоксинга в боях Штыркова

Кикбоксер, чемпион Европы и мира Владимир Минеев считает, что в боях самбиста, бойца смешанных единоборств Ивана Штыркова нет элементов кикбоксинга. Соответствующее заявление спорстмен сделал во вторник, 14 ноября, в разговоре с «Известиями».

«Судя по тем видео, которые я видел, он больше дерется, чем боксирует. Кикбоксинга нет. Но есть большое желание победить, ну если говорить про бой с Романкевичем к примеру», — рассказал Минеев.

При этом кикбоксер подчеркнул, что преимущество в ринге принадлежит именно тому, кто больше хочет победить.

«Не всегда всё решается техникой и опытом. Я рассчитываю, что Иван будет сражаться до последнего, проявит стойкость, будет идти вперед. Он будет хотеть ударить и стараться победить», — подчеркнул Минеев.

Он также коснулся темы заявлений Штыркова перед боем, в которых прозвучали резкие высказывания в адрес Минеева.

«Если бы было что-то личное, он бы мне сказал это наедине. Зачем говорить во всеуслышание? Главное, чтобы он дошел до ринга», — резюмировал Минеев.

Накануне, 13 ноября, Минеев рассказал, что хоть он и рассчитывает на всю дистанцию поединка с Штырковым, но будет делать всё возможное, чтобы завершить бой досрочно. Однако, по мнению Минеева, схватка также может завершиться решением судей.

Поединок между Штырковым и Минеевым станет главным боем нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Сочи 18 ноября. Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть во время трансляции на телеканале РЕН ТВ и на его сайте.