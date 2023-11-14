WP узнала об обсуждении Израилем и ХАМАС освобождения десятков заложников

Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению заложников, большинство из которых женщины и дети, всего несколько десятков израильтян. Об этом 13 ноября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на израильский источник.

По его словам, о соглашении может быть объявлено в течение нескольких дней, если будут согласованы окончательные детали. Предварительное соглашение предусматривает освобождение израильских женщин и детей группами одновременно с палестинскими женщинами и молодыми людьми, содержащимися в израильских тюрьмах.

Израиль хочет освободить всех 100 женщин и детей, но первоначальное число, вероятно, будет меньше, допустил собеседник, так как ХАМАС готово освободить только 70 женщин и детей.

Число палестинских женщин и молодых людей, которых могут обменять, неясно, но арабский чиновник сообщил, что в тюрьме находится по меньшей мере 120 человек.

По словам израильского чиновника, обмен будет сопровождаться временным прекращением огня, возможно, на пять дней. Это перемирие позволит израильским пленным безопасно вернуться на родину. Это также могло бы увеличить международную помощь населению в секторе Газа и облегчить гуманитарный кризис в анклаве.

Президент США Джо Байден выразил решительную поддержку Вашингтоном сделки по освобождению заложников в воскресном телефонном разговоре, выразив личную признательность эмиру Катара Тамиму бен Хамаду аль-Тани, чья страна выступила посредником с ХАМАС, пишет издание.

ХАМАС в общей сложности удерживает от 240 до 250 заложников, добавил собеседник. Большинство из них являются гражданами Израиля, некоторые имеют двойное гражданство. Около 35 человек — тайцы, работавшие в стране.

13 ноября телеканал Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие. В тот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен потребовать от Израиля немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа. За день до этого он призвал ХАМАС к «немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.