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Интервалы движения поездов увеличены на участке Филевской линии метро Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Интервалы движения поездов на западном участке Филевской линии метро Москвы временно увеличены. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Как отмечается, интервалы движения увеличили из-за человека, оказавшегося на путях.

«На Филевской линии (4) нет движения поездов между «Киевской» и «Кунцевской» из-за человека на пути», — сказано в сообщении.

К настоящему моменту движение восстановлено и вводится в график.

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