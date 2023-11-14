Интервалы движения поездов увеличены на участке Филевской линии метро Москвы

Интервалы движения поездов на западном участке Филевской линии метро Москвы временно увеличены. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Как отмечается, интервалы движения увеличили из-за человека, оказавшегося на путях.

«На Филевской линии (4) нет движения поездов между «Киевской» и «Кунцевской» из-за человека на пути», — сказано в сообщении.

К настоящему моменту движение восстановлено и вводится в график.

Ранее, 26 октября, в Москве на станции метро «Павелецкая» мужчина упал без сознания на спуске возле эскалатора. Очевидцы оказали ему первую помощь и вызвали медиков.