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Пять человек погибли при операции ВВС Израиля на Западном берегу

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Фото: REUTERS/Raneen Sawafta
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Пять человек погибли из-за авиаудара израильских Военно-воздушных сил (ВВС) в городе Тулькарм на Западном берегу Иордана, сообщил 14 ноября телеканал AL Mayadeen.

Как отмечается, удар был нанесен по лагерю беженцев. Также сообщается о девяти раненых.

По информации телеканала, в ходе атаки были повреждены три военные машины Израиля и подорван военный бульдозер.

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Ранее, 13 ноября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с начала нового витка напряженности нанесла 4,3 тыс. ударов по сектору Газа. Накануне стало известно, что в анклаве в результате ударов Израиля прекратили работу по меньшей мере 22 больницы.

До этого, 2 ноября, корреспондент Мохаммед Бельбесси рассказал о последствиях обстрела Израиля по лагерю беженцев Аль-Бурейдж, расположенного в центральной части сектора Газа. По его словам, бомбардировке подверглись по меньшей мере 10 домов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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