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В Польше заявили о транспортной войне с Украиной

Myśl Polska: между Польшей и Украиной идет транспортная война
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow
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Между Варшавой и Киевом идет транспортная война из-за стремления польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов, сообщил 13 ноября портал Myśl Polska.

Как отмечается, водители грузовиков заблокировали три прохода на границе с Украиной.

«Требование протестующих очевидно — защитить польский рынок от недобросовестной конкуренции со стороны восточной границы», — сказано в материале.

Протестующие дальнобойщики недовольны «восточной политикой» польских властей. Предприниматель и политик Рафал Меклер отметил в разговоре с изданием, что правящая партия готова «отдать последнюю рубашку» Украине, нанося ущерб себе же.

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6 ноября несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. После полудня началась блокада трех польско-украинских пограничных переходов в Хребенном, Дорохуске и Корчеве.

В тот же день украинский посол в Польше Василий Зварич заявил, что заблокированные польскими перевозчиками контрольно-пропускные пункты на границе и полная блокада передвижения автомобилей — болезненный удар в спину Украине.

8 ноября появились видеокадры огромных очередей из грузовиков на границе Польши и Украины. Одна из очередей началась со стороны Люблина рядом с городом Хельм. Правоохранители не пропускали транспортные средства в город во избежание перекрытия дорожного движения.

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