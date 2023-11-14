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Министры финансов АТЭС признали угрозу мировой экономике из-за конфликта в Газе

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
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Министры финансов экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ходе прошедших заседаний пришли к выводу, что расширение конфликта на Ближнем Востоке может нанести большой урон глобальной экономике. Об этом 13 ноября сообщает глава министерства финансов США Джанет Йеллен.

По ее словам, необходимо приложить все усилия, чтобы палестино-израильский конфликт удалось сдержать от прогрессии в конфликт регионального масштаба.

«Если это произойдет, то он может угрожать глобальному экономическому прогнозу, который всех нас беспокоит», ― приводит слова Йеллен агентство Bloomberg.

Торгово-экономический саммит АТЭС с участием 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско в штате Калифорния.

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В начале ноября доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков заявил, что обострение палестино-израильского конфликта вкупе с продолжающимся украинским кризисом негативно сказывается на европейских гражданах.

До этого, 1 ноября, издание Interia со ссылкой на Польский институт экономики (PIE) написало, что Европа столкнулась с новой «эпидемией» в виде депрессии населения, вызванной ситуацией на Украине и пандемией коронавируса, что приводит к ухудшению экономических показателей. По мнению Чиркова, ситуация будет усугубляться, учитывая конфликт между Израилем и Палестиной.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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