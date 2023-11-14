Американская правозащитная организация подала иск против Байдена

Американская правозащитная организация Center for Constitutional Rights (Центр конституционных прав) вместе с палестинскими Международной организацией в защиту детей Палестины (DCIP) и независимой палестинской правозащитной организацией «Аль-Хак» 13 ноября подали иск в федеральный суд против администрации президента США Джо Байдена, обвинив ее в пособничестве геноциду палестинцев в секторе Газа.

Кроме Байдена в содействии геноциду палестинцев также обвинили госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, которые неоднократно выступали в поддержку израильского правительства.

От имени истцов Центр конституционных прав подал иск против трех высокопоставленных должностных лиц США за нарушения международного права, кодифицированного в Конвенции о геноциде 1948 года и соответствующем законе о применении Конвенции о геноциде, принятом конгрессом США в 1988 году.

«Судебный процесс рассмотрит разворачивающийся геноцид в контексте истории действий Израиля против палестинского народа, начиная с Накбы в 1948 году. В нем излагается, как обвиняемые Байден, Блинкен и Остин не только не смогли предотвратить геноцид палестинского народа в Газе, но и способствовали совершению тягчайшего из преступлений, продолжая оказывать Израилю безусловную военную и дипломатическую поддержку», — сказано в заявлении организации.

Иск сопровождается заявлениями ведущих экспертов по геноциду и ходатайством о предварительном судебном запрете, в котором запрашивается чрезвычайный приказ о запрете любой дальнейшей военной и дипломатической поддержки Израиля со стороны США на время рассмотрения дела, добавили правозащитники.

13 ноября стало известно о служебной записке сотрудников Госдепартамента, которая разоблачала американского президента и политику США в отношении войны Израиля и ХАМАС. Американского президента уличили в «распространении дезинформации» о войне и указали на то, что Израиль совершает «военные преступления» в Газе.

11 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна собирается твердо противостоять всему миру, если возникнет такая необходимость. Он также предположил, что использование мирного населения в секторе Газа для прикрытия может распространиться.

3 ноября The Washington Post сообщила, что более 600 сотрудников USAID подписали петицию о прекращении огня между ЦАХАЛ и палестинской группировкой ХАМАС. Ее направили в Белый дом. По сведениям газеты, многие чиновники в агентстве потрясены, что американский президент Байден поддерживает армию Израиля, которая является причиной катастрофы в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.