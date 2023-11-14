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В Севастополе прошли похороны участника боев за Мариуполь Яна Суханова

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Фото: TASS/Zuma
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В Севастополе состоялись похороны начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), участника боев за Мариуполь Яна Суханова. Об этом 13 ноября сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Ян Александрович родился в Южно-Сахалинске. В 2002-м году окончил в Дальневосточное высшее командное училище с отличием. Получил назначение в Севастополь и здесь прослужил всю свою жизнь, пройдя путь от командира взвода до начальника штаба-заместителя командира 810 отдельной бригады морской пехоты», ― сказано в сообщении губернатора.

По словам Развожаева, Суханов был в командировках на территории Сирийской Арабской Республики а также в других «горячих» точках, за что получил большое число наград, в том числе Орден Мужества.

С 24 февраля 2022 года Суханов находился в зоне спецоперации на Украине, где под его руководством 810-я бригада морской пехоты ЧФ принимала участие в боях за Мариуполь, а также брала под контроль «Азовсталь».

Также губернатор Севастополя рассказал, что Ян Суханов получил ранение в Мариуполе, после чего его перевели в госпиталь в Москве, где у него диагностировали «еще одно коварное заболевание», из-за которого его организму не удалось справиться с полученными ранениями.

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