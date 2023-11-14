Глава офиса Зеленского раскритиковал идею вступления в НАТО только части Украины

Идея вступления Украины в НАТО по частям, которую ранее высказал экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен, не соотносится с принципами, которых придерживается Киев. Такое мнение выразил в понедельник, 13 ноября, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак во время выступления в Вашингтоне.

«Он [Расмуссен] не упомянул наши принципы, потому что знает о них. Они очень ясны и прочны: никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету. Это его мнение, как сделать первые шаги. Он сравнивает ситуацию с Западной и Восточной Германией. Сложно сказать, у нас своя уникальная ситуация», — заявил Ермак.

Также глава офиса президента Украины Владимира Зеленского согласился с мнением ведущего, что идея бывшего генсека НАТО в принципе является неосуществимой.

Ранее, 11 ноября, бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предложил принять в НАТО Украину в ее новых границах. Он отметил, что исключение из НАТО территории, которая контролируется Россией, уменьшит угрозу конфликта между альянсом и РФ.

Это предложение также прокомментировал и советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. 12 ноября он заявил, что Украине необходимы не предложения отказаться от части территорий для вступления в НАТО, а значительная военно-технологическая помощь.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг еще 21 апреля заявил, что все страны-союзницы выразили согласие со вступлением Украины в НАТО. Однако генеральный секретарь организации тогда не уточнил возможные сроки принятия страны в альянс.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.