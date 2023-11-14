Эксперты спрогнозировали итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина на форуме АТЭС

Деловой форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стартует 14 ноября в Сан-Франциско и продлится до 16 ноября. Ключевыми среди встреч руководителей МИД и торговых ведомств АТЭС станут переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Естественно, главное внимание будет сосредоточено на том, смогут ли о чем-либо договориться Байден и Си. Потому что поговорить не значит договориться. И здесь основной вопрос — будет ли от этих переговоров хоть что-то, что убедит другие азиатские и мировые экономики, что США и Китай готовы остановить постоянную эскалацию двусторонней, экономической, военной и политической напряженности», — поделился замдиректора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов.

При этом США, судя по той внешнеполитической линии, которую они избрали, нацелены на соперничество. И, по сути, единственное, чего можно ожидать, это некоторая стабилизация отношений, дабы не допустить их сползания вниз.

«На сегодня задача для США и Китая — выработать механизм по управлению конфронтацией. XXI век воспринимается не как конфликт между США и Россией, а как раз как конфронтация между США и Китаем ввиду их экономического потенциала», — сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

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АТЭС демократии: Байден и Си впервые за год встретятся на саммите