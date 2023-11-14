Реклама
Прямой эфир
Спорт
Медведев обыграл Рублева на старте Итогового турнира ATP
Происшествия
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Мир
Экс-морпех США заявил о поражении киевских властей в конфликте с Россией
Мир
Армия Израиля заявила о дезорганизации структуры ХАМАС на севере Газы
Общество
На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошел технический день
Мир
Более 30 человек погибли в результате атаки по лагерю беженцев в секторе Газа
Туризм
Отели Египта в январе могут снизить цены на 20%
Культура
Церемония прощания с Ниной Садур пройдет в Центральном доме литераторов в Москве
Мир
ЦАХАЛ показала предположительный штаб ХАМАС в туннелях под больницей в Газе
Армия
Боец из казачьей бригады рассказал о потопленной украинской барже
Мир
На Украине рассказали об идее Залужного создать армию роботов
Наука и техника
«Мозг-на-чипе» для исследования лекарств появится в РФ в 2026 году
Мир
ХАМАС заявило о готовности освободить 70 заложников при условии временного перемирия
Сюжет:

Эксперт объяснил выбывание кандидатов-республиканцев из предвыборной гонки

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ron Adar
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постепенное выбывание кандидатов из предвыборной гонки — естественный процесс, который происходит во время избирательной кампании в США, уверен ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Михайлов.

«Настоящий паралич власти в США только начинается»
Политолог Дмитрий Суслов — о том, как изменится внешняя политика США после избрания нового спикера палаты представителей конгресса

За последнее время два кандидата в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Дональду Трампу. На днях такое решение принял Тим Скотт, незадолго до него снял свою кандидатуру Майк Пенс. Рейтинги действующего президента Джо Байдена при этом продолжают падать.

Дональд Трамп сейчас безусловный лидер среди республиканцев. Несмотря на продолжающееся следствие против бывшего президента США, Верховный суд разрешил Трампу бороться за пост президента. Единственная борьба, которая сейчас идет среди кандидатов, — борьба за пост вице-президента, полагает Михайлов.

«Предстоящие выборы станут соревнованием экономических бонусов. Демократы будут говорить, что повысят налоги на сверхбогатых, а все деньги раздадут бедным. Республиканцы, наоборот, будут настаивать на сокращении расходов на бедное население мегаполисов. Каждый будет стараться экономически «окучить» свой электорат», — считает эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Задача без звездочки: зачем конкуренты Трампа снимают свои кандидатуры

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023