Эксперт объяснил выбывание кандидатов-республиканцев из предвыборной гонки

Постепенное выбывание кандидатов из предвыборной гонки — естественный процесс, который происходит во время избирательной кампании в США, уверен ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Михайлов.

За последнее время два кандидата в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Дональду Трампу. На днях такое решение принял Тим Скотт, незадолго до него снял свою кандидатуру Майк Пенс. Рейтинги действующего президента Джо Байдена при этом продолжают падать.

Дональд Трамп сейчас безусловный лидер среди республиканцев. Несмотря на продолжающееся следствие против бывшего президента США, Верховный суд разрешил Трампу бороться за пост президента. Единственная борьба, которая сейчас идет среди кандидатов, — борьба за пост вице-президента, полагает Михайлов.

«Предстоящие выборы станут соревнованием экономических бонусов. Демократы будут говорить, что повысят налоги на сверхбогатых, а все деньги раздадут бедным. Республиканцы, наоборот, будут настаивать на сокращении расходов на бедное население мегаполисов. Каждый будет стараться экономически «окучить» свой электорат», — считает эксперт.

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Задача без звездочки: зачем конкуренты Трампа снимают свои кандидатуры