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Экс-морпех США заявил о поражении киевских властей в конфликте с Россией

Экс-морпех США Берлетик: украинцы начинают понимать, что киевские власти проиграли
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Фото: Соцсети
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Киевская власть уже проиграла в конфликте с Россией, это начинают понимать и обычные украинцы. Об этом 13 ноября заявил бывший боец корпуса морской пехоты США Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала The New Atlas.

«Любой нормальный человек будет воспринимать происходящее сугубо как нежелание чрезмерно упрямого правительства признать, что оно проиграло», — сказал Берлетик.

Морпех отметил, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за провалов на поле боя стало предпринимать всё более «отчаянные шаги», отправляя обычных людей в зону конфликта, чтобы те «продолжали умирать и растягивали происходящее как можно дольше».

«Сейчас среднестатистический украинец начинает это понимать», — заявил он.

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Ранее, 9 ноября, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что у Киева не хватает резервов, а положение его армии на линии боевого соприкосновения достаточно плачевное. Военный эксперт подчеркнул, что на фоне неудач украинской армии появляются разногласия в руководстве страны, например между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.

Также в этот день в беседе с «Известиями» американский политолог Скотт Беннетт отметил, что Украина изначально была обречена на провал в конфликте с Россией. Он добавил, что власть Зеленского будет полностью подорвана примерно через две-четыре недели.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер заметил, что к словам экс-начальника военного комитета НАТО генерала Харальда Куята о том, что РФ в ходе летней оборонительной кампании нанесла украинской армии серьезный ущерб, стоит прислушаться. По его мнению, тот говорит правду о том, что Украина уже фактически проиграла в конфликте с РФ. Риттер указал, что столкновение «не закончится завтра», но исход уже понятен.

Ранее в пятницу подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен заявил «Известям», что Украина осознает полный провал своего контрнаступления, которое вынудил начать Запад. По его словам, в последнее время СМИ пытаются переложить вину за неудачи с других на Зеленского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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