Байден в очередной раз назвал Харрис президентом

Американский президент Джо Байден во время чествования хоккеистов команды «Вегас», ставших триумфаторами в розыгрыше Кубка Стэнли НХЛ сезона-2023/24, 13 ноября в Белом доме назвал вице-президента Камалу Харрис «президентом Харрис». Всего глава Белого дома называл Харрис президентом по меньшей мере шесть раз, напомнил телеканал Fox News.



«Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы делаем всё правильно», — сказал 80-летний Байден через несколько мгновений после выхода на сцену.

Эта оплошность стала последней в череде подобных, когда Байден ошибочно назвал Харрис президентом. До этого в октябре 2022 года он назвал Харрис «великим президентом», поздравляя ее с днем рождения во время мероприятия в Белом доме.

«С днем рождения великого президента, мы знаем, что твоя мама всегда с тобой», — сказал тогда Байден.

Также он назвал ее «президент Харрис» во время выступления в Южной Каролине в декабре 2021 года и сделал это на другом мероприятии ранее в том же году, в январе. В марте 2022 года он ошибочно назвал Харрис «первой леди» во время общения с журналистами.

Байден, которому 20 ноября исполнится 81 год, является самым старым человеком, когда-либо занимавшим пост президента США. В случае избрания на второй срок ему исполнится 82 года в день инаугурации и 86 лет после ухода с поста.

8 сентября губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что не планирует участвовать в ближайших президентских выборах, а баллотироваться от демократической партии должна «естественный преемник» действующего президента США вице-президент Камала Харрис.

6 сентября Харрис заявила об осознании того, что к ней могут перейти обязанности главы государства с учетом возраста Байдена, если он выиграет следующие выборы в стране. При этом идею вступления в должность главы государства для себя вице-президент назвала «гипотетической».

До этого, 17 мая, на гала-концерте EMILY's List Байден оговорился и назвал Камалу Харрис хозяйкой Белого дома. Речь президента, в которой он упомянул Харрис, была адресована бывшему спикеру Нэнси Пелоси.

20 ноября 2021 года, пока Джо Байден находился под наркозом во время планового медицинского обследования, Харрис на 85 минут стала первой в истории женщиной, исполнявшей обязанности президента страны.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. А странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран, должности собеседников, оступался при посадке в самолет или вертолет, терялся после выступления.