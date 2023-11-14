«Известия» показали кадры разрушений в Донецке после обстрела ВФУ

Кадры обстрела Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) оказались в распоряжении «Известий» в ночь на вторник, 14 ноября.

На видеозаписи запечатлен почти полностью разрушенный жилой дом. Окна выбиты, стены повело ударной волной, а на полу — осколки кирпича и шифера. Обломки строения ударной волной разметало по двору.

Ранее, 13 ноября, сообщалось, что в результате удара украинских войск по улице Умова в Куйбышевском районе Донецка погибла женщина. Еще три женщины получили травмы разной степени тяжести.

Этим же днем в центре сообщали о гибели мужчины в населенном пункте Колоски в Старобешевском районе, а также о ранении двух мужчин в Петровском и Кировском районах города соответственно.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о гибели женщины 1990 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Петровского района города.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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