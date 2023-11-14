В ГМИИ им. Пушкина покажут Испанию глазами русских художников
В Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве открылась выставка «Образы Испании. Русское искусство XIX–XXI веков». Экспозиция, занявшая весь второй этаж Галереи стран Европы и Америки, объединила работы таких художников, как Алексей Венецианов, Валентин Серов, Петр Кончаловский, Наталия Гончарова, Александра Экстер, Леон Бакст, Анатолий Зверев, Леонид Тишков, и многих других.
Произведения живописи и графики, а также стереофотографии и фрагменты фильмов сгруппированы по темам и охватывают различные стили и жанры: портреты, пейзажи, эскизы театральных декораций.
Экспонаты на выставку предоставили российские музеи, в том числе Третьяковская галерея и Русский музей, а также целый ряд частных коллекционеров.
Выставка открыта с 14 ноября до 4 февраля.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 14 ноября, в 10:00:
Переболеть Испанией: ГМИИ показал русский взгляд на южную страну