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В ГМИИ им. Пушкина покажут Испанию глазами русских художников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве открылась выставка «Образы Испании. Русское искусство XIX–XXI веков». Экспозиция, занявшая весь второй этаж Галереи стран Европы и Америки, объединила работы таких художников, как Алексей Венецианов, Валентин Серов, Петр Кончаловский, Наталия Гончарова, Александра Экстер, Леон Бакст, Анатолий Зверев, Леонид Тишков, и многих других.

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Произведения живописи и графики, а также стереофотографии и фрагменты фильмов сгруппированы по темам и охватывают различные стили и жанры: портреты, пейзажи, эскизы театральных декораций.

Экспонаты на выставку предоставили российские музеи, в том числе Третьяковская галерея и Русский музей, а также целый ряд частных коллекционеров.

Выставка открыта с 14 ноября до 4 февраля.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 14 ноября, в 10:00:

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