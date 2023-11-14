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Синоптики спрогнозировали дождь и мокрый снег в Москве 14 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и до +5 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 14 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +3…+5 градусов, ночью столбики термометров не опустятся ниже 0.

В Московской области днем прогнозируют +1…+6 градусов, ночью похолодает до –2 градусов.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление —738 мм ртутного столба.

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Ранее, 13 ноября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что к концу недели среднесуточная температура опустится до отрицательных значений и наступит климатическая зима. По его словам, в течение недели будет происходить постепенное понижение температуры, пятница будет самой холодной.

Как отметил 12 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 17 ноября в столице наступит метеорологическая зима. В связи с этим он порекомендовал автомобилистам своевременно позаботиться о зимней резине.

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