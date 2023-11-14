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Стоматолог назвал недостатки отбеливания зубов с помощью полосок

Стоматолог Усманов: эффективность полосок для отбеливания зависит от цвета зубов
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Фото: Getty Images/MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY
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Результат отбеливания зубов с помощью полосок недолговечен, а реальная эффективность их применения зависит от исходного цвета зубов. Об этом во вторник, 14 ноября, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог-гигиенист клиники «Белая радуга» Дамир Усманов.

«Если у вас имеется пигментация на зубах от кофе, чая или курения, полоски не смогут помочь равномерно осветлить зубы, и результаты не всегда будут такими же яркими и стойкими, как после профессионального отбеливания у стоматолога», — заявил он.

Врач также добавил, что полоски могут иметь в составе различную концентрацию активных ингредиентов, поэтому их следует выбирать с учетов индивидуальных рекомендаций специалиста, а некоторым вообще не советуют их применять из-за существующих противопоказаний.

«Например, при наличии у пациента кариеса, клиновидных дефектов или других повреждений зубной эмали процесс осветления может усугубить ситуацию и вызвать обострение проблемы. То же самое касается пациентов с чувствительными зубами: отбеливание может усилить восприимчивость, что приведет к болевым ощущениям», — отметил Усманов.

Он объяснил, что чем выше содержание перекиси водорода, тем активнее будут разрушаться красящие пигменты в эмали и тем заметнее результат отбеливания. Однако с увеличением концентрации активного вещества нужна и дополнительная защита от разрушения эмали.

По словам стоматолога, отбеливание зубов с помощью полосок имеет свои плюсы и минусы. Из плюсов — удобное использование в домашних условиях и недорогая цена. Из минусов — повышение чувствительности зубов к холоду и теплу при длительном применении, неравномерное отбеливание и недолговечный результат.

«Результат после полосок может откатиться к прежнему уже через неделю. Чтобы добиться по-настоящему красивой белоснежной улыбки и сохранить ее надолго, лучше обратиться к профессионалу», — резюмировал Усманов.

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Ранее, 9 ноября, врач-стоматолог Луиза Автандилян рассказала, что зимой причиной боли в зубах может быть дефицит витаминов. Она пояснила, что на фоне снижения общего иммунитета с наступлением холодов обостряются хронические заболевания, в том числе стоматологические.

До этого, 8 ноября, эксперты посоветовали при выборе зубной нити в первую очередь учитывать состояние десен, навыки и ряд других особенностей. В частности, существуют вощеные зубные нити, они дополнительно покрыты воском и лучше скользят, легче проникают в узкие щели. У них долгий срок хранения, их сложно порвать. Они подойдут людям, у которых мало опыта, а зубы стоят плотно.

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