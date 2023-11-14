Более 30 человек погибли в результате атаки по лагерю беженцев в секторе Газа

Более 30 человек погибли в результате обстрела лагеря для беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил RT Arabic со ссылкой на данные гражданской обороны Газы.

«12 домов были полностью разрушены, и на данный момент мы обнаружили 31 погибшего и девять раненых в результате обстрела территории клуба услуг Джабалии в «Блоке 1», — передает издание заявление бригады гражданской обороны.

Отмечается, что в настоящий момент ведутся поиски десятков людей, оказавшихся под завалами разрушенных после атаки домов.

Ранее 13 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с начала нового витка напряженности нанесла 4,3 тыс. ударов по сектору Газа. Накануне стало известно, что в анклаве в результате ударов Израиля прекратили работу по меньшей мере 22 больницы.

Ранее, 2 ноября, корреспондент Мохаммед Бельбесси рассказал о последствиях обстрела Израиля по лагерю беженцев Аль-Бурейдж, расположенного в центральной части сектора Газа, к востоку от дороги Салах ад-Дин в провинции Дейр-эль-Балах. По словам корреспондента, бомбардировке подверглись по меньшей мере 10 домов. Каждый из них имеет от двух до семи этажей, в каждой квартире проживают несколько десятков человек.

До этого, 1 ноября, палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило, что как минимум 195 человек погибли и 777 пострадали в результате ударов по лагерю для беженцев Джабалия. Кроме того, после ударов по лагерю около 120 человек числятся пропавшими без вести.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября достигло 11 180 человек, среди них 4609 — дети.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.