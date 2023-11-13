Эвакуированные из сектора Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий

Первая группа россиян уже доставлена в Москву, но в списках на эвакуацию еще числятся целые семьи, передает из сектора Газа 13 ноября корреспондент Мохамед Бельбеси. Граждане РФ рассказали о том, что им пришлось пережить за последний месяц в зоне боевых действий.

«Мы жили очень плохо под бомбежками, моя квартира разрушена. Я фактически убегаю из Газы, потому что здесь нету ни воды, ни света, ничего нету. Нет хлеба, магазины пустые. Поэтому помогите, пожалуйста, всем, кто не эвакуировался из Газы, эвакуироваться. Спасибо большое», — сказала гражданка РФ Наталья Кизиндар.

Корреспондент отмечает, что через КПП «Рафах» пропускают только тех, у кого двойное гражданство. Некоторые беженцы, прошедшие через египетскую границу и доставленные в Каир, рассказали, что они ждали этого несколько дней.

«Мы три дня были на границе, ждали, что откроют границу. Ее не открыли, и все-таки вчера нас пропустили. Мы приехали в Каир, после того, что мы пережили, того ужаса, что было с нами, здесь, конечно, это рай какой-то. Особенно горячая вода, чай горячий, которого мы были лишены. Я жила в лагере беженцев, потому что мой дом разбомбили, и я так рада, что нас эвакуировали, и мы наконец-то поедем в Россию, в Москву», — поделилась Анна Ашур.

По словам Бельбеси, КПП «Рафах» сейчас снова закрылся. В настоящий момент там очень много беженцев, в том числе иностранных граждан, которые ждут, когда он откроется. Ожидается, что это произойдет утром во вторник, 14 ноября.

Ранее этим вечером сообщалось, что россияне, эвакуированные из сектора Газа, 13 ноября доставлены в Москву спецбортом МЧС России. На борту находились 70 граждан РФ. Их сопровождали в полете медики и психологи МЧС.

До этого МЧС РФ сообщило, что КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта за день пересекли 99 граждан России, в том числе 43 ребенка.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в списках на перемещение из сектора Газа числилось более 1 тыс. человек, 300 из которых — дети.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.