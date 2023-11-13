На Украине заявили о намерении министра обороны уволить троих командующих

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассматривает вопрос увольнения трех командующих украинскими войсками. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в военно-политическом руководстве страны.

По информации издания, возможность их увольнения рассматривается в течение последних нескольких месяцев.

«Министр обороны Рустем Умеров готовит представления на увольнение командующего Медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева», — сказано в публикации.

Также сообщается, что отставка Остащенко мотивирована просьбами парамедиков и волонтеров, которые занимаются медицинским обеспечением украинских войск. Причины возможного увольнения двух других сотрудников не раскрываются.

Ранее, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский исключил из состава Ставки главнокомандующего командующего силами спецопераций (ССО) уволенного с поста командующего ССО ВСУ Виктора Хоренко.

В тот же день Умеров внес представление в Ставку об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

1 ноября Залужный в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ. После этого украинские военнослужащие спрогнозировали свое поражение и пожаловались на положение дел.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.