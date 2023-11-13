Замглавы МИД РФ обсудил с послом Израиля безопасный выезд россиян из Газы

Безопасный выезд граждан РФ из сектора Газа обсудили 13 ноября специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. Об этом сообщили в российском МИДе, уточнив, что переговоры состоялись по просьбе израильской стороны.

«Была подтверждена важность активных российско-израильских контактов в интересах обеспечения безопасного выезда всех желающих граждан России из сектора Газа, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, в том числе имеющих российское гражданство», — пояснили в ведомстве.

В МИД РФ добавили, что в ходе беседы стороны также обменялись мнениями о складывающейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Эвакуация российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта организована МЧС России совместно с российскими дипломатами.

Ранее 13 ноября эвакуированные из сектора Газа россияне были доставлены в Москву спецбортом. На борту самолета Ил-76 МЧС России, совершившего посадку в аэропорту Домодедово, находились 70 граждан РФ.

Также в этот день МЧС РФ сообщило, что КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта пересекли 99 граждан России, в том числе 43 ребенка.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в списках на перемещение из сектора Газа числилось более 1 тыс. человек, 300 из которых — дети.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.