В столице разработали специальное питание для юных спортсменов

В особой экономической зоне «Технополис Москва» разработано специальное питание для школьников, юных спортсменов, а также взрослых, испытывающих повышенные физические нагрузки. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Продукция компании, которая специализируется на профилактическом, лечебном и спортивном питании, является наукоемкой и высокотехнологичной. Предприятие располагает современным производством, которое соответствует отраслевым международным стандартам, а также собственной научной базой», — отметил он.

По словам Овчинского, рецептура разработана с совместно с Федеральным исследовательским центром питания и биотехнологии. «По заключению экспертов ведомства новинка может быть рекомендована в качестве специализированного напитка для юных спортсменов в возрасте от 11 до 18 лет», — добавил министр столичного правительства.

Пилотная партия продукта находится на апробации в ФМБА России. Серийное производство планируется запустить в ноябре этого года.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что в особой экономической зоне «предприятие производит свыше 50 наименований продукции на площади в 1,2 тыс. кв. м». «За первый квартал 2023-го компания выпустила 100 тыс. единиц готового продукта, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На высокотехнологичном производстве открыто свыше 50 рабочих мест», — подчеркнул Дегтев.

Как пояснил производитель, на каждый продукт выдано свидетельство о государственной регистрации, подтверждающее соответствие требованиям безопасности технических регламентов Таможенного Союза.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок, на которых расположены высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров.