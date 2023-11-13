Открытое горение наблюдается в жилом доме в Москве

Пожар вспыхнул в многоэтажном жилом доме неподалеку от станции метро «Строгино». Об этом 13 ноября сообщает источник «Известий».

Огонь охватил 24-этажное здание по адресу: Строгинский бульвар, дом 30. Открытое горение наблюдается на 15-м этаже, огнем охвачено 10 кв. м.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины возгорания уточняются.

Накануне женщина и ее двухлетняя дочь погибли при пожаре в гараже в Подольске. Трем пострадавшим удалось спастись. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).