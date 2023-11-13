В Красноярске засыпали песком опасную снежную горку

Первую в этом сезоне опасную горку из снега ликвидировали в Красноярске. Она находилась на перекрестке Копылова и переулка Боготольский и выходила прямо на проезжую часть, сообщает пресс-служба ГИБДД в понедельник, 13 ноября.

Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, правоохранители узнали об опасном объекте благодаря видео из соцсетей, на котором дети скатывались с горки почти под колеса автомобилей. Коммунальщики засыпали склон песочной смесью, и он стал непригоден для катания.

В связи с произошедшим красноярцам напомнили, что в случае обнаружения стихийных горок нужно обратиться по номеру службы 005. Родителям же посоветовали объяснить детям возможные последствия опасных развлечений.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Красноярске началась подготовка улиц к новогодним праздникам. В городе установят традиционные световые деревья и украсят фонтаны.