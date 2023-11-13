Адвокат Кошта заявил об ошибочном появлении имени политика в деле о коррупции

Сотрудники прокуратуры Португалии, которая ведет расследование коррупционного скандала в правительстве страны, признали, что имя премьер-министра страны Антониу Кошты появилось в документах по ошибке, что привело к его отставке. Как сообщил 13 ноября адвокат Кошты Мануэль Магальяйш э Силва, в расшифровке стенограммы телефонной прослушки его перепутали с министром экономики Антониу Коштой Сильвой.

Отмечается, что речь идет о прослушивании телефонного разговора между бывшим директором компании Start Campus Афонсо Салемой и бизнесменом Диого Ласерду Мачадо, консультантом компании. В нем Салема просит Мачадо обратиться к правительству страны с просьбой вмешаться в изменение кодов экономической деятельности.

«Именно Ласерду Мачадо сообщил прокуратуре, что эта ошибка действительно имела место, и прокуратура признала это», — передает слова адвоката Euraсtiv, заявившего об этом журналистам перед входом в зал суда в Лиссабоне.

Адвокат добавил, что в разговоре упоминается имя «Антониу Кошта», но оно касается не ушедшего с поста премьера, а министра экономики Антониу Кошты Силвы, а прокуроры допустили ошибку.

До этого, 7 ноября, стало известно, что премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал заявление об отставке президенту страны в связи с коррупционным расследованием в его окружении. Это произошло после того, как полиция обыскала его официальную резиденцию, а также задержала главу его аппарата Витора Эскариа. Обыски связаны с предполагаемым получением денежного вознаграждения при выдаче концессий на добычу лития и строительство водородного завода.

Официально имени премьер-министра не называли в качестве подозреваемого, однако сообщалось, что оно якобы фигурировало в телефонном разговоре сотрудников компании Start Campus как имя чиновника, который поможет уладить формальности по проектам.

9 ноября президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза после скандала с отставкой премьер-министра объявил о роспуске парламента и досрочных выборах, назначенных на 10 марта 2024 года.