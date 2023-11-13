Грызуны оккупировали 745 тыс. га полей Ставрополья

Грызуны оккупировали около 745 тыс. га полей Ставропольского края. На 1 га в среднем находят 24 норы — это ниже экономического порога вредоносности, но уже требует серьезных мер реагирования. Такие цифры озвучила врио главы регионального филиала Россельхозцентра Ольга Кузнецова.

В настоящее время специалисты усилили контроль за ростом численности грызунов. За счет средств краевого бюджета закуплены родентициды — их уже начинают получать районы, где грызунов выявлено больше всего. Защитные мероприятия провели на площади 51,43 тыс. га, отмечает ИА StavropolMedia.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Ставрополе более 400 деревьев обрели новые «стрижки». Также специалисты по озеленению проводят санитарную и омолаживающую обрезку кустарников.