Дед Мороз из Великого Устюга посетит Францию и Италию

Дед Мороз из Великого Устюга планирует посетить и другие страны в ходе своего новогоднего путешествия. Об этом «Абзацу» рассказали в резиденции Деда Мороза в Вологодской области в понедельник, 13 ноября.

По словам куратора проекта «Поезд Деда Мороза» Натальи Боринской, поезд отправится из Великого Устюга уже в воскресенье, 19 ноября. В ходе своего путешествия Дед Мороз посетит, в частности, Францию, Италию и Армению.

Среди новых регионов России визит Деда Мороза планируется в Луганскую Народную Республику, где он встретится с детьми.

Впервые новогодний поезд Деда Мороза отправился по городам России в 2021 году. Состав с тех пор изменился: добавились новые вагоны с интерактивными зонами. В 2023 году Дед Мороз проедет более 32 тыс. км.

Ранее 13 ноября стало известно, что с начала работы выставки «Россия» посетители стенда Вологодской области написали и отправили около 10 тыс. писем Деду Морозу в Великий Устюг. Как отмечает сайт kp.ru, стенд региона на выставке выполнен в виде резиденции Деда Мороза с большой новогодней елью и резным троном. Экспозиция рассказывает о туристическом и экономическом потенциале, природе, истории и культуре региона. 4 ноября экспозицию посетил сам Дед Мороз. Все желающие смогли с ним сфотографироваться.

Также 13 ноября Life.ru со ссылкой на данные сервиса «Авито.Услуги» сообщал, что россияне уже в первой половине ноября стали активно интересоваться услугами Дедов Морозов и Снегурочек на новогодние праздники. Так, наиболее активно аниматоров искали жители Москвы (+98%), Сочи (+97%), Волгограда (+73%) и Екатеринбурга (+69%), а всего число таких запросов выросло на 55%. Средняя стоимость приглашения Деда Мороза и Снегурочки на дом начинается от полутора тысяч рублей за услугу, уточняет «Ридус».