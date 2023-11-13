Конкурс на звание лучшего молодого повара страны прошел в Москве

Финал конкурса «Серебряный треугольник» на звание лучшего молодого повара страны прошел в Москве в понедельник, 13 ноября. Мероприятие реализовано в рамках Московского гастрономического фестиваля. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Победитель определялся по итогам слепых дегустаций конкурсных блюд. Каждый участник выступал под порядковым номером, а каждое блюдо оценивалось по десятибалльной шкале.

В состав жюри вошли известные шеф-повара страны, а также победители «Серебряного треугольника» прошлых лет Владимир Мухин, Анатолий Казаков, Андрей Шмаков, Мирко Дзаго, Давид Эммерле, Владимир Чистяков, Георгий Троян, Режис Тригель, Антон Ковальков и др. Кроме того, в состав жюри вошли ведущие российские гастрономические критики и журналисты.

В итоге победа досталась Егору Макарову (ресторан Buro Tsum). Второе место занял Леонид Конобрицкий (ресторан Jane). Тройку лидеров замкнул Тимофей Сулима (ресторан Flor).

Конкурс «Серебряный треугольник» проходит ежегодно с 2010 года в рамках Московского гастрономического фестиваля. К участию в конкурсе допускаются российские повара возрастом до 30 лет. По условиям организаторов участники должны представить блюда, созданные на основе российских продуктов и с учетом национальных гастрономических традиций.