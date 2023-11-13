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Проект 12-го пакета санкций ЕС против России представят к концу недели

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Фото: Global Look Press/Vladimir Baranov
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Европейская комиссия (ЕК) планирует представить проект 12-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России в течение этой недели. Об этом в понедельник, 13 ноября, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции с журналистами.

Кроме того, Сийярто подчеркнул, что страны – члены ЕС «не готовы признать тот ущерб, который санкции нанесли европейской экономике, и то, насколько цели не были достигнуты».

«Ситуация такова, что европейская экономика получила как минимум выстрел в ногу из-за санкций (...). Также стало ясно, что решения этого конфликта на поле боя нет, есть только мертвые люди и разрушения. И понятно, что надежды на прорывной успех украинского контрнаступления сейчас относятся к разряду иллюзий», — цитирует министра портал Demokrata.

Он также отметил, что экономику России «невозможно поставить на колени».

Идите лесом: Еврокомиссия расширила перечень критериев обхода антироссийских санкций
Насколько новая мера угрожает экономике РФ

4 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в скором времени представит 12-й пакет санкций Европейского союза в отношении России. Она указала, что новые ограничения коснутся ужесточения лимита цен на российскую нефть и мер по обходу санкций со стороны РФ. Совет ЕС, который принимает решения относительно санкций, еще не получил официальных предложений по новым санкциям. Тем не менее в Европарламенте не исключают, что Евросоюз примет очередной пакет мер до конца 2023 года.

В июне этого года ЕС утвердил 11-й пакет антироссийских санкций, введя ограничительные меры против 87 компаний и запретив поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом только стимулируют развитие страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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