Пушка на Караульной горе в Красноярске будет стрелять тихо

Пушка на Караульной горе в Красноярске теперь не будет доставлять дискомфорта громкостью своего выстрела. Раньше, стоя возле орудия во время залпа, нужно было закрывать уши, заявили в пресс-службе мэрии.

«Пушка стреляет по системе «Газшутинг», которая позволяет имитировать стрельбу. Объем газа, подающийся в пушку, позволяет регулировать громкость выстрела, то есть чем меньше газа, тем тише выстрел», — сказали в администрации, цитату приводит ИА KrasnoyarskMedia.

На данный момент известно, что офицеры военно-инженерного института СФУ провели испытания гаубицы М-30. На днях пушку привезут на Караульную гору и произведут первый тестовый залп. Орудие будет стрелять в полдень в честь защитников Отечества.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Красноярске началась подготовка улиц к новогодним праздникам. В городе установят традиционные световые деревья и украсят фонтаны.