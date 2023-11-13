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На Урале возбудили дело из-за угроз россиянину от наркокартеля

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Уголовное дело возбудили на Урале из-за угроз наркокартеля в адрес жителя Первоуральская, который сдал в полицию найденные им наркотики. Об этом в понедельник, 13 ноября, рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В беседе с Lenta.Ru Горелых уточнил, что это уже второе уголовное дело касательно угроз мужчине, признанного потерпевшим. Первое возбудили в полиции Первоуральска по статье о вымогательстве.

В расследовании уже задействовали оперативников областного уголовного розыска. В деле появился уже первый подозреваемый — молодой житель региона, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. В настоящее время ведется розыск других лиц, причастных к угрозам и вымогательству.

12 ноября портал E1.ru со ссылкой на источник сообщил, что угрожавший жителю Первоуральска наркокартель перевел его семье 500 тыс. рублей в качестве моральной компенсации за травлю. Ранее они покинули к его квартире гроб со свиной головой, сообщает телеканал «360».

Жителю Первоуральска начали поступать угрозы от одного из наркокартелей Урала после истории, произошедшей в октябре. Он посуточно сдавал квартиру на улице Вайнера, одним из арендаторов которой выступил 24-летний житель Нижней Туры, который в какой-то момент перестал выходить на связь.

Владелец недвижимости решил разобраться в происходящем и обнаружил в квартире пакет с 582 г метадона. Запрещенное вещество он сдал в полицию, после чего и начал получать угрозы. В конце октября его квартиру забросали дымовыми шашками, тогда мужчина обратился в полицию. Его самого и его семью взяли под государственную защиту.

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Ранее 13 ноября Краснодарский краевой суд отказался изменять меру пресечения бывшему футболисту сборной России Алексею Бугаеву, обвиняемому в сбыте наркотиков. Защита футболиста подавала апелляционную жалобу об аресте спортсмена. Бугаев останется под арестом до 31 декабря 2023 года.

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