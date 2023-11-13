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Боррель озвучил позицию ЕС по границам Газы по итогам конфликта

Боррель: ЕС против изменения границы Газы и выселения ее жителей
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Фото: REUTERS/Israeli Defense Forces
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Страны Европейского союза (ЕС) выступают против изменения границ сектора Газа или выселения его жителей за пределы анклава по итогам конфликта с Израилем. Об этом 13 ноября заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Я предложил министрам обсудить некоторые рамки, условия урегулирования конфликта [после завершения острой фазы]. Для нас очевидно, что нельзя допустить сокращение или оккупацию части территорий сектора Газа, а также переселение его жителей», — отметил он.

Он также добавил, что члены ЕС против сохранения власти палестинского движения ХАМАС в секторе Газа и поддерживают единую палестинскую администрацию.

Кроме того, сообщество увеличило размер помощи сектору Газа до €100 млн, но в этом не будет смысла, если машины с гуманитарным грузом не будут пропущены в анклав, отметил Боррель. Также он акцентировал внимание, что 20 из 35 больниц в секторе Газа перестали работать, часть из них полностью разрушена.

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Ранее 13 ноября Боррель по прибытии на встречу Совета ЕС на уровне министров иностранных дел заявил, что все страны Евросоюза в заявлении по итогам встречи глав МИД потребуют немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа, а также сдержанности Израиля.

12 ноября глава дипломатии ЕС также повторил свой призыв к ХАМАС «о немедленном и безоговорочном освобождении всех заложников». Их нужно предоставить Международному комитету Красного Креста (МККК), добавил он. Боррель отметил, что вооруженные столкновения приводят к тяжелым последствиям: разрушению больниц, потерям среди гражданского населения и медицинского персонала.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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