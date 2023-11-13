В Ставрополе более 400 деревьев обрели новые «стрижки»

Сотрудники «Горзеленстроя» приступили к кроноформирующей обрезке зеленых насаждений в Ставрополе. Работы важно провести после листопада, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Кроноформирующая обрезка является санитарной и необходима для улучшения общего состояния деревьев и продления их жизни. Она защищает кроны от снегопада и ветров, улучшает эстетический вид, не дает веткам задевать провода.

По словам главы краевого центра Ивана Ульянченко, в Ставрополе надлежащий уход планово получают свыше 8 тыс. деревьев. Заданную форму имеют более тысячи из них.

Как отмечает ИА StavropolMedia, самой глубокой считается омолаживающая обрезка, за счет которой убирается часть скелетных ветвей дерева. Она нужна также для стимулирования роста новых побегов.

Новые «стрижки» уже обрели более 400 деревьев на центральных улицах города. Также специалисты по озеленения проводят санитарную и омолаживающую обрезку кустарников.