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Политолог оценил идею завершить конфликт на Украине вьетнамским сценарием

Политолог Светов назвал здравым вьетнамский сценарий урегулирования на Украине
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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» 13 ноября назвал здравым предложение председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова о завершении конфликта на Украине по вьетнамскому сценарию.

Ранее в понедельник Рогов заявил, что конфликт должен завершиться по вьетнамскому сценарию, который предусматривает полное освобождение Украины от интервенции западных стран.

«Я наконец услышал здравое предложение, потому что сейчас вдруг начались эти разговоры о том, что надо ориентироваться на то, как завершился конфликт в Корее. Конфликт в Корее завершился в 1953 году временным перемирием, это временное перемирие длится уже 70 лет, и Южная Корея за эти годы превратилась в базу США, нафаршированную всевозможным оружием, включая ядерное, и точку, откуда оказывается давление на Китай, на Россию, не говоря уже о Северной Корее», — заявил Светов.

Он также отметил, что на Западе утверждения Москвы о том, что РФ не допустит, чтобы с территории Украины была угроза безопасности, говоря о ее вступлении в НАТО, по-прежнему считаются несерьезными. Однако, как указал Светов, Россия не пойдет на корейское урегулирование конфликта.

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Накануне бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg заявил, что Украине придется согласиться с возвращением Крыма в состав России. Он предположил, что текущая ситуация может развиваться по корейскому сценарию, ведь «как и в случае с Корейской войной, скорее всего, она сведется к замороженному конфликту».

При этом еще 5 октября президент России Владимир Путин сообщил, что у РФ нет цели отвоевать территорию Украины. По его словам, украинский кризис — не территориальный конфликт, а РФ является самой большой страной в мире и ей не нужны какие-либо чужие территории.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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