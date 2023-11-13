Премьер Баварии раскритиковал главу минобороны ФРГ за слова о готовности к войне

Премьер-министр Баварии и председатель немецкой партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер подверг критике министра обороны ФРГ Бориса Писториуса из-за слов о «готовности к войне». Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает интернет-издание web.de.

«Мы считаем, что это действительно неудачная метафора, а также неудачное целеполагание — Германия не хочет вести войну, Германия хочет быть способной защитить себя и быть обороноспособной, однако она не испытывает энтузиазма по поводу войны», — сказал он.

Зедер также обратил внимание, что укрепление страны — это «действительно хорошо». Он также подчеркнул, что не разделяет цель федерального правительства «быть готовым и способным вступить в войну».

Ранее, 30 октября, глава минобороны Германии Писториус предупредил о возможной войне в Европе. Он объяснил, что в такой ситуации нужно быть стойкими и готовыми. Кроме того, конфликты на Ближнем Востоке и Украине будут иметь последствия в немецком обществе, указал министр.

27 октября президент Чехии Петр Павел заявил, что если падет Украина, вслед за ней падет вся Европа. Чешский лидер отметил, что современные конфликты нельзя решить, просто выслушав каждую сторону и проведя линию где-то между интересами каждой из них.

До этого, 20 октября, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что украинскую диаспору будут использовать из-за океана для дестабилизации обстановки в европейских странах. По его словам, диаспоре будет навязываться агрессивное и бескомпромиссное поведение, которое принесет проблемы любой европейской стране.