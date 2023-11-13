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Пушилин рассказал о задержании в ДНР завербованного Киевом диверсанта

Пушилин: в ДНР задержан завербованный Киевом диверсант
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Фото: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
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Силовые органы задержали на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) завербованного Киевом для совершения терактов диверсанта. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Благодаря слаженным действиям наших правоохранительных органов, Федеральной службы безопасности, которые выявили сейчас и уже задержали опасного диверсанта, который был завербован и который должен был взорвать достаточно серьезные объекты», — рассказал Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, если бы злоумышленнику удалось осуществить теракт, это бы серьезно осложнило подачу отопления в дома местных жителей, которая в данный момент является для властей республики ключевой. Пушилин отметил, что киевский режим будет, вероятно, пытаться с помощью диверсий переключить внимание с поражений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта. В этой связи он призвал свидетелей любой подозрительной активности сообщать о ней в компетентные органы.

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Также глава ДНР обратил внимание на усилия Украины в разжигании розни в информационном поле. В целях защиты от данной активности Пушилин порекомендовал аккуратно потреблять непроверенную информацию и воздерживаться от выводов до ее официального подтверждения.

Ранее в этот день сотрудники Управления ФСБ по ДНР задержали гражданина Украины, готовившего подрывы на объектах жизнеобеспечения региона для срыва отопительного сезона. По словам задержанного, он поддерживал связь со Службой безопасности Украины (СБУ) через интернет.

До этого, 7 ноября, жителя ДНР задержали по подозрению в передаче секретных сведений украинской стороне. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

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