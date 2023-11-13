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Четверть отказавшихся от гражданства Эстонии уехали в Россию

ERR: 24 из 88 отказавшихся от гражданства Эстонии уехали в РФ с начала 2023 года
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Michael Szonyi
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За десять месяцев 2023 года из 88 человек, отказавшихся от гражданства Эстонии, 24 стали гражданами России. Об этом 13 ноября сообщает портал ERR со ссылкой на данные департамента полиции и пограничной охраны страны.

Отмечается, что еще 32 человека выбрали финское гражданство, девять отдали предпочтение британскому, а семь — шведскому. По три человека сделали выбор в пользу гражданства Нидерландов и Норвегии, еще по два человека решили стать гражданами Ирландии и Германии, дополняет «Газета.Ru».

По одному бывшему гражданину Эстонии также отдали предпочтение США, Израилю, Испании, Франции, Белоруссии и Швейцарии.

Журналисты отмечают, что за 2022 год от эстонского гражданства был освобожден 81 человек, 31 из них выбрал гражданство России, еще 20 — Финляндии. В 2021 году от гражданства Эстонии отказались 111 человек, из них 36 — в пользу РФ, а 30 — Финляндии.

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При этом 2 ноября министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что эстонские власти работают над тем, чтобы принявшие гражданство России жители страны были депортированы из Эстонии. Он заявил, что республика не допустит, чтобы в ней появлялось больше российских граждан.

Его заявление стало реакцией на обновленный российский закон, вступивший в силу 26 октября 2023 года. Федеральный закон «О гражданстве РФ» теперь предусматривает упрощенный порядок получения российского гражданства иностранцами, имеющими родственников по прямой восходящей линии, родившихся или проживавших на территории РСФСР, бывшей Российской империи или СССР.

Такой закон 28 апреля 2023 года подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, требования при приеме в российское гражданство сокращаются более чем для 20 категорий лиц. Кроме того, в нем было сокращено количество статей, по которым можно лишить приобретенного гражданства.

С 19 сентября прошлого года Эстония вместе с Латвией, Литвой и Польшей «из соображений безопасности» ввела запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

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