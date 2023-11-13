В Москве арестовали избившего свою девушку бодибилдера

Бодибилдер Адель Пашин, жестоко избивший свою девушку Анастасию, арестован в Москве. Об этом 13 ноября сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«С учетом позиции Хорошевской межрайонной прокуратуры в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Пашин свою вину не признал. В ходе судебного заседания он возражал против избрания в отношении него данной меры пресечения.

Известно, что мужчина ранее был судим. Преступление было совершено в период отбытия условного срока.

10 ноября 25-летняя Анастасия рассказала «Известиям», что спортсмен избил ее из-за того, что она забыла поставить у его кровати стакан воды. По словам девушки, в ходе ссоры она начала собирать вещи, однако бодибилдер остановил ее и начал наносить удары кулаками по голове, после чего схватил ножку от стула и продолжил избивать подругу.

Пашина задержали на следующий день, а 12 ноября бодибилдеру предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), ч. 1 ст. 119 («Угроза убийством»), п. «г» ч. 2 ст. 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.