Энергия «Бурана»

35 лет назад состоялось одного из самых грандиозных и неоднозначных проектов в истории отечественной космонавтки – первый и единственный полет многоразовой транспортной космической системы (МТКС) «Энергия-Буран». К сожалению, после первого запуска программа по политическим причинам была заморожена. Тем не менее она стала одним из самых масштабных научно-технических проектов в истории нашей страны.

Для ее успешного воплощения объединили усилия 1286 предприятий и организаций из 86 министерств и ведомств страны. Всего в создании МТКС было задействовано более 2,5 млн человек. Причем более 1 млн из них были заняты непосредственно системой «Энергия-Буран». Программа показала, что отрасль способна создавать проекты, сопоставимые по сложности с миссиями на Луну.

Малоизвестно, что полет МТКС мог не состояться. Дело в том, что метеорологическая служба передала председателю Государственной комиссии доклад с прогнозом «штормовое предупреждение». Но специалисты были уверены, что ни для запуска системы, ни для посадки «Бурана» нет никакой угрозы. В итоге 15 ноября 1988 года в 06:00 по московскому времени МТКС стартовала с Земли, а через восемь минут космический корабль оторвался от ракеты-носителя «Энергия» и начал свое самостоятельное путешествие. Всего полет «Бурана» занял 205 минут. За это время он совершил два витка вокруг нашей планеты.

В 8:20 корабль приступил к снижению. Согласно циклограмме полета, в 08:53, когда «Буран» вошел в атмосферу, связь с ним была потеряна, так как раскаленная плазма, окружившая аппарат, не пропускала радиосигналы и телеметрию. Однако через 18 минут связь с кораблем была восстановлена, и вскоре он совершил благополучную посадку на аэродроме Юбилейный (Байконур).

Бесспорно, программа стала важным этапом в развитии отечественной промышленности. Она объединила в себе весь накопленный к тому времени опыт создания космических и авиационных аппаратов и в результате многолетней напряженной работы позволила создать принципиально новый аппарат с уникальными параметрами.

В частности, при собственной массе орбитального корабля в 105 т «Буран» в своем грузовом отсеке объ­емом около 350 кубометров мог доставлять на ор­биту дополнительно к своему весу около 30 т полезного груза и спускать из космоса на Землю порядка 20 т, что превышало показатели анало­гичной американской МТКС Space Shuttle.

Кстати, были в проекте и недостатки. Например, сверхтяжелая ракета «Энергия» значительно удорожала запуски. Поэтому в перспективе разработчики предполагали использовать боковые блоки ракеты-носителя повторно, но эти планы реализовать не удалось. В результате «Энергию» запустили в космос лишь дважды. Первый раз — в 1987 году с аппаратом «Скиф-ДМ», второй — с «Бураном».

В целом разработка и строительство многоразового космического аппарата «Буран» придали мощный импульс многим отечественным высокотехнологичным отраслям. Таким как электроника, материаловедение, создание компонентной базы и другим.

В том числе значимым наследием программы МТКС стал самый мощный в мировой истории жидкостный ракетный двигатель РД-170. Его вариации до сих пор используют в составе семейства ракет-носителей «Ангара». Кроме того, их долгое время применяли в качестве маршевой силовой установки для первых ступеней на носителях Atlas 5 и Antares. Также технические наработки, созданные в ходе проекта, нашли свое отражение в современной космической программе России.

Резюмируя, можно отметить, что 205 минут «Бурана» — это событие, которое и по сей день разделяет отечественных любителей космонавтики на разные лагеря. Одни считают, что проект был слишком дорог и не имел практического применения. Вторые — что МТКС является вершиной развития отечественной космонавтики, а применение ему рано или поздно нашлось. Третьи уверены, что «Буран» положил конец холодной войне. Однако совершенно очевидно, что «Буран» обогнал свое время и в каком-то смысле стал его символом. Мемориальный музей космонавтики посвятил системе «Энергия-Буран» виртуальную выставку.

Автор — заместитель заведующего отделом научной популяризации московского Музея космонавтики

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