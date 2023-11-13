Политолог заявил об отсутствии влияния назначения Кэмерона на отношения Британии и РФ

Назначение экс-премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона на пост главы МИД страны не рассматривается в контексте взаимоотношений с Россией, скорее это назначение в контексте взаимоотношений с Китаем и Европой. Об этом 13 ноября в комментарии «Известиям» заявил политолог Дмитрий Солонников, отметив, что Кэмерон в последнее время занимался тем, что лоббировал интересы Китая и рост торговли между КНР и Великобританией.

«Во многом это его заслуга. И для Великобритании в части выхода из нынешнего кризиса или минимизации потерь экономики в нынешнем кризисе Китай очень важен. Что касается России, то вряд ли Кэмерон здесь будет резко менять позицию. Да, он не такой ястреб, как предыдущие руководители Форин-офиса, но он будет достаточно четко придерживаться общих взглядов с США, Евросоюзом и другими партнерами», — считает Солонников.

По мнению политолога, пока консенсус британских элит сходится на том, что «Украину нужно поддерживать и дальше, а Россия — всемирное зло», Кэмерон будет действовать в том же русле, а значит, и в отношениях с Россией ничего не поменяется.

«Он не такой оголтелый русофоб, как были до него. Ну, конечно, и [экс-премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон, и остальные руководители гораздо более жестко выступали. [Джеймс] Клеверли, который до последнего времени руководил министерством иностранных дел. Кэмерон будет выглядеть гораздо спокойнее. Но опять же, он не голубь мира и не человек, который будет рвать тельняшку и призывать остановиться. Зачем ему это?» — отметил политолог.

Солонников рассказал, что несколько лет назад Кемерон запомнился тем, что провел в Великобритании референдум по поводу выхода из Евросоюза (ЕС) — Brexit. И сам он был за сохранение страны в ЕС. Когда Кэмерон проиграл, то подал в отставку, уйдя из политики, но оставшись для страны честным человеком. После политик занялся частной жизнью, экономическими и образовательными проектами. И нынешнее предложение премьер-министра Риши Сунака вернуть его на политическую арену связано скорее с тем, что в Великобритании хотят сыграть на позитивных воспоминаниях о золотом веке консерваторов.

«В общем-то «камбэк» этот очень и очень странный. Нехарактерный для нынешней Британии. Но это говорит о том, что у тори — серьезнейшая проблема со скамейкой запасных. А нынешний «молодой призыв» в стан консерваторов себя исчерпал и ничего позитивного показать не может. Поэтому его используют как вот такой выход: что наше будущее — это хорошо забытое прошлое», — резюмировал эксперт.

Ранее 13 ноября аналитик по британской политике, директор аналитического отдела КРОС Андрей Лебедев в беседе с «Известиями» отметил, что назначение Кэмерона на пост главы МИД говорит о том, что консерваторы всерьез опасаются проиграть лейбористам выборы в парламент в 2024 году. Что касается отношений с Россией, то здесь новый глава ведомства вряд ли что-то изменит, хотя в бытность его премьер-министром отношения РФ и Великобритании «были куда более теплыми», считает Лебедев.

Экс-премьера Великобритании назначили новым главой МИД страны ранее в этот день. Также в этот день Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман. Такое решение было принято, после того как она опубликовала статью с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины. Телеканал Sky News отметил, что Сунак планирует объявить о кадровых перестановках в составе кабинета министров.

Сам Кэмерон в своем первом заявлении после назначения отметил, что Лондон столкнулся с огромным «набором международных вызовов», включая конфликт на Украине и кризис на Ближнем Востоке.

Профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко в разговоре с «Известиями» объяснил назначение Кэмерона на пост главы МИД Соединенного Королевства тем, что правительство Великобритании решило привлечь политика в международные дела, чтобы достойно представлять страну на международной арене.