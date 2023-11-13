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Кулеба заявил о необходимости создания спецфонда ЕС для помощи Украине

Кулеба: Украина рассчитывает на создание в ЕС спецфонда помощи в €20 млрд
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Украина рассчитывает на создание специального фонда Евросоюза (ЕС) в размере €20 млрд для дополнительной помощи стране. Об этом 13 ноября заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в ходе заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

«Мы благодарны за всю оказанную поддержку. Мы рассчитываем на получение восьмого транша в рамках фонда мира и создания спецфонда в рамках Европейского фонда мира в размере €20 млрд для помощи Украине», — приводятся слова Кулебы на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Также в ходе выступления министр призвал увеличить и ускорить военную поддержку Украины. В числе необходимых, по его словам, позиций для поставок он перечислил боевую авиацию, артиллерийские системы, ракетные системы залпового огня (РСЗО), бронированные машины, танки, боеприпасы, средства РЭБ, радары, дроны и дальнобойные ракеты.

Помимо этого, глава МИД Украины отметил необходимость ускорения имплементации совместного плана Евросоюза по предоставлению Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов.

Ну, помоги: американская помощь Украине будет пересмотрена
Форма поддержки и ее содержание изменятся, а суммы станут меньше

Ранее в этот день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что объем военных поставок Украине со стороны объединения достиг €27 млрд. Он назвал данную сумму рекордной в истории Евросоюза. Отмечается, что она включает в себя поставки оружия по линии Европейского фонда мира, а также поставки отдельным странам, входящим в альянс.

Незадолго до этого министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил о намерении французских властей отказаться от передачи Украине вооружений из своих арсеналов. По его словам, правительство страны надеется в дальнейшем заставить Украину покупать новые вооружения у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств.

10 ноября несколько стран — участниц Евросоюза, включая Германию, выступили против выделения Украине €20 млрд в качестве военной помощи. Кроме того, план финансовой помощи может претерпеть изменения, сообщало агентство Reuters со ссылкой на дипломата.

В этот же день агентство Bloomberg поделилось информацией о том, что ЕС вряд ли выполнит обещание предоставить Киеву 1 млн снарядов до марта 2024 года. Планировалось, что объединение передаст Киеву снаряды в течение года — сначала из имеющихся запасов, а затем благодаря совместным закупкам и увеличению производственных мощностей.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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