Российские фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры

Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заявили об уходе из профессионального парного фигурного катания. Как сообщает ТАСС, об этом они заявили в подкасте «Произвольная программа» в понедельник, 13 ноября.

«Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем ее. К сожалению, может быть, к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать мы не будем», — заявил Морозов.

Почему они решили завершить карьеру, не уточняется.

Полный выпуск подкаста будет доступен 13 ноября в 23:55 мск.

Тарасова и Морозов являются обладателями двух серебряных медалей Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и 2022 года в Пекине. В 2021 году пара заняла первое место на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в американском Лас-Вегасе.

Евгении Тарасовой 28 лет, Владимиру Морозову 31 год. В общей сложности совместная спортивная карьера фигуристов продлилась 11 лет. Некоторое время спортсменов также связывали личные отношения, однако в январе 2019-го Тарасова сообщила о разрыве с Морозовым.