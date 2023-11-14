В Москве рассказали об успехах выпускников экспортных акселераторов

С 2019 года более 600 столичных компаний стали участниками экспортных акселераторов при поддержке Москвы. Среди них — разработчики программного обеспечения, производители оборудования, электроники, косметики и одежды, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Выпускники программ уже нашли партнеров в 68 странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и других регионов мира. Общая сумма контрактов превысила 3,1 млрд рублей», — отметила вице-мэр.

В рамках обучения эксперты помогли предпринимателям определить стратегию выхода на зарубежный рынок и адаптировать товары и услуги под его аудиторию.

С января этого года поддержкой воспользовались 115 экспортеров. По итогам акселераторов они успешно вышли на рынки Марокко, Доминиканской Республики, Бразилии, Турции, Казахстана и других государств.

Город софинансирует до 90% стоимости участия в программах, организованных совместно с Фондом развития интернет-инициатив, школой управления «Сколково» и другими учреждениями.

В 2023 году Московский экспортный центр (МЭЦ) впервые запустил программу подготовки предпринимателей к работе в регионе MENA (объединяет Ближний Восток и Северную Африку). Столичные компании смогли выбрать направления для внешнеэкономической деятельности, познакомиться с профильными международными объединениями и бизнес-сообществами и получить доступ к базе потенциальных клиентов.