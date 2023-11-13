Daily Beast: ВСУ боятся отступления до Львова из-за ослабления внимания Запада

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасаются того, что им придется отступать до Львова из-за сокращения поддержки со стороны западных стран. Об этом 13 ноября сообщает издание The Daily Beast.

«Без поддержки США и других [стран] мы будем вынуждены отступить, если вражеские войска будут продвигаться на всех фронтах. У нас есть партнеры, и мы получим от них помощь, но ее будет намного меньше, или [конфликт] дойдет до Львова», — такие слова собеседника с позывным Спенсер приводит газета.

По мнению военнослужащих ВСУ, ослабление внимания со стороны США к конфликту на Украине даст возможность российским войскам добиться серьезных успехов.

Другой собеседник подчеркнул, что Киев не может сам себя обеспечивать вооружениями и боеприпасами. Подобная ситуация ведет к тому, что украинским войскам придется нормировать использование своих запасов в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Украинские военные также выразили обеспокоенность, что усталость от конфликта распространится и в странах Восточной и Центральной Европы.

Ранее в этот день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что объем военных поставок Украине со стороны ЕС достиг €27 млрд.

В то же время Forbes сообщил о сомнениях Запада по поводу поставок Киеву немецких танков Leopard, британских Challenger и американских Abrams после провалов ВСУ на фронте. В статье отмечается, что тяжелой техники оказалось недостаточно для успехов украинской армии. Теперь западные страны осознали бесполезность предоставления Украине военной помощи и предлагают Киеву танки попроще, подчеркивается в публикации.

10 ноября Forbes также писало, что ВСУ так и не научились правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому могут вскоре потерять их все, так как их успешно разбивает Россия. Журналист издания Дэвид Экс отметил, что даже если Киев закупит еще около 200 немецких танков Leopard 1A5, они будут быстро уничтожены.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.