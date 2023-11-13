Музей Победы подготовил для детей исторический квест «Ёлка Победы»

Музей Победы подготовил для детей от 6 до 12 лет интерактивный исторический новогодний квест «Ёлка Победы». Мероприятие будет проходить с 23 декабря по 7 января.

Детей будет ждать полуторачасовое командное путешествие по диорамам музея. Ребятам предстоит найти части головоломки, миновать ловушки, разгадать шифр из таинственных знаков и совершить марш-бросок, чтобы в конце собрать Звезду Героя.

За время квеста дети познакомятся с героями прошлого, узнают истории их подвигов, а также увидят ордена и медали времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

В финале участники программы встретятся с Дедом Морозом и зажгут Ёлку Победы. Каждый ребенок получит новогодний тематический подарок.